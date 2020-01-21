AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

دافوس.. ماذا ينتظر العالم من انطلاق أكبر منتدى اقتصادي عالمي؟

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:10 م
دافوس
دافوس
Advertisements
عبدالله قدري

انطلقت في مدينة دافوس بسويسرا اليوم، الثلاثاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بمشاركة 3000 شخص من القادة والمسؤولين التنفيذيين من نحو 117 بلدا.

وتستمر أعمال المنتدى حتى يوم الجمعة المقبل، ومن المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المشاركون كيفية مواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي دون إحداث تأثيرات سلبية على البيئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز الحاضرين عن المؤتمر، لا سيما أنه أعلن انسحابه من مؤتمر دافوس النسخة الماضية، وكذلك رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، المستشارة أنجيلا ميركل، والناشطة السويدية المدافعة عن المناخ جريتا ثونبيرج الناشطة المدافعة عن المناخ ،رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ويرصد صدى البلد في هذه السطور أهم المعلومات عن منتدى دافوس.

ما دافوس؟

دافوس في الأصل اسم لمدينة سويسرية يسكن فيها نحو 11 ألف نسمة، واكتستب هذه المدينة أو المنتجع شهرة واسعة نظرا لاحتضانها واحد من أكبر المنتديات المعنية بالمناخ والقضايا الاقتصادية.

تأسس المنتدى عام 1971 بجهود عالم الاقتصاد الألماني كلاوس شواب، بالاعتماد على منظمة غير حكومية نجحت في تجميع الشركات والقادة والعديد من الشخصيات المؤثرة في العالم، على طاولة واحدة للنقاش، ويسعى رجال الأعمال والساسة لاستغلال المؤتمر للدفع نحو قضايا بعينها، مثل الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وغيرها.

ما الآمال المعقودة على دافوس؟

يعقد على دافوس آمال كبيرة، خاصة بقضايا اقتصادية ومواضيع أخرى تتعلق بالمناخ والبيئة، وكل عام، يتم اختيار موضوع للمنتدى، وسيكون هذا العام العام حول "التنمية المستدامة" تحت شعار "من أجل عالم متماسك ومستدام".

ومن المتوقع أيضا تسليط الضوء على النزاع التجاري القائم بين بكين وواشنطن، على الرغم من التوصل هذا الأسبوع لاتفاق هدنة بعد عامين من التوتر وفرض الجمارك على واردات كلا البلدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتدى شباب العالم يواصل استعداداته لإطلاق النسخة الثالثة

ملهمة الملايين وعدوة ترامب.. من هي الطفلة التي توجتها تايم كشخصية العام؟

ثروة تقدر بـ 500 مليار دولار.. 119 مليارديرا يزورون سويسرا للمشاركة في دافوس

إيران: ظريف لن يشارك في منتدى دافوس لهذا السبب

كلاب وقناصة.. كيف تستعد سويسرا لتأمين المشاركين في منتدى دافوس

بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانعقاده.. انطلاق اجتماعات دافوس بحضور ترامب وميركل

ترشيحاتنا

اسكودا تطرح اوكتافيا 2020 ambition plus في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. فيديو

كسر في ماسورة الغاز بقرية سندوب بالدقهلية

العاملون بقناة الشرق يفضحون معتز مطر.. يتقاضى 60 ألف دولار شهريا

هل يجوز الصلاة بالملابس التي جامعت بها زوجتي.. عالم أزهري يجيب

شفاه الله .. ليلى عبد المجيد تعلق على فيديو الفنان يوسف فوزي

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري الممتاز بسبب الـ VAR

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37