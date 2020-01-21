دافوس.. ماذا ينتظر العالم من انطلاق أكبر منتدى اقتصادي عالمي؟

انطلقت في مدينة دافوس بسويسرا اليوم، الثلاثاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بمشاركة 3000 شخص من القادة والمسؤولين التنفيذيين من نحو 117 بلدا.

وتستمر أعمال المنتدى حتى يوم الجمعة المقبل، ومن المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المشاركون كيفية مواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي دون إحداث تأثيرات سلبية على البيئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز الحاضرين عن المؤتمر، لا سيما أنه أعلن انسحابه من مؤتمر دافوس النسخة الماضية، وكذلك رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، المستشارة أنجيلا ميركل، والناشطة السويدية المدافعة عن المناخ جريتا ثونبيرج الناشطة المدافعة عن المناخ ،رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ويرصد صدى البلد في هذه السطور أهم المعلومات عن منتدى دافوس.

ما دافوس؟

دافوس في الأصل اسم لمدينة سويسرية يسكن فيها نحو 11 ألف نسمة، واكتستب هذه المدينة أو المنتجع شهرة واسعة نظرا لاحتضانها واحد من أكبر المنتديات المعنية بالمناخ والقضايا الاقتصادية.

تأسس المنتدى عام 1971 بجهود عالم الاقتصاد الألماني كلاوس شواب، بالاعتماد على منظمة غير حكومية نجحت في تجميع الشركات والقادة والعديد من الشخصيات المؤثرة في العالم، على طاولة واحدة للنقاش، ويسعى رجال الأعمال والساسة لاستغلال المؤتمر للدفع نحو قضايا بعينها، مثل الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وغيرها.

ما الآمال المعقودة على دافوس؟

يعقد على دافوس آمال كبيرة، خاصة بقضايا اقتصادية ومواضيع أخرى تتعلق بالمناخ والبيئة، وكل عام، يتم اختيار موضوع للمنتدى، وسيكون هذا العام العام حول "التنمية المستدامة" تحت شعار "من أجل عالم متماسك ومستدام".

ومن المتوقع أيضا تسليط الضوء على النزاع التجاري القائم بين بكين وواشنطن، على الرغم من التوصل هذا الأسبوع لاتفاق هدنة بعد عامين من التوتر وفرض الجمارك على واردات كلا البلدين.