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فن

عبير صبرى تستعرض أناقتها بـ فستان مشجر.. شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:49 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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محمد بدران
شاركت الفنانة عبير صبرى جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على إنستجرام.

وظهرت  صبري بإطلالة صيفية مرتدية فستانًا مشجرًا طويلا، ووضعت مكياجا هادئا وبسيطا، وتسريحة شعر ناعمة من خلال إسدال شعرها على كتفيها.

وتشارك حاليا الفنانة عبير صبرى في مسلسل "البيت الكبير" والذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان.

وتقوم عبير صبرى بتصوير دورها فى فيلم "2 طلعت حرب" الذى يشارك فى بطولته عمرو سعد وياسمين الخطيب وتأليف وإخراج مجدى أحمد على.
عبير صبرى تستعرض أناقتها بـ فستان مشجر.. شاهد
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