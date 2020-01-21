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أخبار العالم

السعودية تحذر مواطنيها من مرض منتشر بالصين.. وتقدم نصائح طبية لهم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:35 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
وجهت وزارة الصحة السعودية عددًا من النصائح للمسافرين إلى الصين -لا سيما المناطق التي ظهر فيها فيروس كورونا- لتفادي الإصابة بالفيروس الذي بدأ في الظهور هناك هذه الأيام.

وحثت الوزارة المسافرين علي تجنب الاتصال بالحيوانات، سواء كانت حية أو ميتة، أو المنتجات الحيوانية، أو التواجد في أسواق بيع الحيوانات، مع تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بأعراض تنفسية.

وألمحت الصحة السعودية إلى أنه في حال ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، فينبغي البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالصابون والمطهرات، وطلب الرعاية الصحية فورًا.

ويُشار الي ان السلطات الصينية أكدت وجود إصابات بالسلالة الغامضة من فيروس كورونا في بكين ومدن أخرى، وأشار مسؤولون إلى ارتفاع العدد إلى أكثر من 200 شخص، توفي منهم ثلاثة.

ودعت القنصلية السعودية في قوانجو بالصين رعاياها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس الجديد، الذي بدأ بالتفشي في مدينة “أوهان”، وأوصت بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإرشادات الوقائية.
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