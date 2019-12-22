تجارب سريرية لتقييم لقاح ضد فيروس كورونا بالسعودية

بدأت تجارب سريرية في المملكة؛ لتقييم لقاح لحماية الأشخاص من فيروس كورونا، المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط (MERS-CoV).





وبحسب موقع precision vaccinations، المختص بنشر أخبار اللقاحات المستندة إلى الأبحاث، أُعلنت الدراسة في 19 ديسمبر 2019، وستكون أول تجربة سريرية تركز على MERS-CoV في المملكة.





وأفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا، بأنه منذ عام 2012 حتى 30 نوفمبر 2019، تم تسجيل ما مجموعه 2449 حالة مصابة بفيروس كورونا و 858 حالة وفاة مصاحبة لها، وكانت الغالبية العظمى من هذه الحالات في المملكة.



