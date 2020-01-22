عرض مغري.. اشتر Apple AirPods 2 بـ 2685 جنيها

منذ ظهورها أول مرة فى عام 2017 نجحت سماعة Apple AirPods فى خطف قلوب الملايين حول العالم، إلا أن سعرها المرتفع جعل أمر شرائها صعبًا على الكثيرين، ولكن هناك فرصة لفترة محدودة بخصم 30 دولار.





وبحسب موقع فون آرينا، يتيح متجر bestbuy الشهير فرصة الحصول على النسخة اللاسلكية من سماعة Apple AirPods 2 مقابل 170 دولار أمريكى فقط، مايعادل 2685 جينهًا مصريًا فقط.





يذكر أن الجيل الثانى من سماعة آبل الشهيرة كان قد ظهر فى عام 2018، وهى النسخة المحسنة عن الإصدار الأول من حيث جودة الصوت، وبطارية ذات سعة أكبر وبالتالى وقت إستماع أكثر.





وتأتى Apple AirPods 2 باللون الأبيض، إلا أنه يمكنك تغيير لونها بوضع ماتحب من الـ skins، أو وضعها فى الغطاء المخصص لها لحمايتها من الخدوش والأتربة.





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