حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان في الشرقية .. صور

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مشتركة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي الأمن والصحة لمداهمة 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بمراكز (الزقازيق – ههيا – أبوكبير – العاشر من رمضان )، وذلك بناءً على المذكرة التفصيلية التي تقدم بها الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بخصوص تزايد عدد مراكز الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة، والتي تم حصرها بمعرفة إدارة العلاج الحر والمداراة بمعرفة أشخاص غير مؤهلين وغير مختصين و مدمنين سابقين تم تعافيهم.





ولم تتمكن إدارة العلاج الحر بمفردها من التفتيش عليها لمعاينتها والوقوف على الإجراءات المتخذة حيال المترددين عليها بسبب وجود كاميرات مراقبة على المدخل الرئيسى.





وكذلك وجود كلاب حراسة وبوابات حديدية مغلقة بالجنازير والأقفال مما يمثل كارثة على نزلاء هذه المراكز في الآتي (خطأ في إعطاء العلاج – معاملة سيئة – عدم الدراية بطرق العلاج النفسى والتأهيلى للمدمنين ) ليصدر محافظ الشرقية قرارًا بتشكيل 8 لجان تفتيشة متخصصة برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلا عن إدارات ( العلاج الحر – التفتيش الصيدلي – الصحة النفسية للامانة العامة للصحة النفسية – السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ) بالإضافة إلى أخصائي اجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي للمرور علي المنشآت الطبية المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والطبية ومدى توافر تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.





وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة والأمن ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وهيئة الرقابة الإدارية بالشرقية حملة مكبرة اليوم لمداهمة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة حيث أسفرت الحمله عن ضبط (184) مدمن موجود في (8) مراكز غير مرخصة وغير لائقة لتقديم الخدمة العلاجية وضبط عدد(35) مشرف غير مؤهل (مدمن متعافى ) بمراكز الزقازيق وههيا والعاشر وأبو كبير.



