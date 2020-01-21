AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فاتورة تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته بكندا تثير لغط الرأي العام البريطاني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

أثيرت حالة من الجدل في الأوساط البريطانية حول الفاتورة السنوية التي تقدر بملايين الدولارات لحراسة الأمير هاري وزوجته ميجان خلال اقامتهم بكندًا، حيث تقوم الشرطة البريطانية بحراستهم بالرغم من تعاقد الزوجين مع شركة حراسة خاصة شهيرة .


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" صورت ميجان ميركل وهي تبتسم أثناء سيرها في غابة مع طفلها آرشي وكلبيها بالأمس وسط حراسة مشددة من قبل رجال الأمن البريطانيين وآخر كندي.


واوضحت الصحيفة أن الأمير هاري كان برفقة أثنين من حرسه الخاص الذي تصل مرتباتهم إلى 100 الف .جنيه استرليني سنوايًا، وذلك خلال عودته إلى كندا ليلة أمس 


قالت سكوتلاند يارد دائرة الشرطة بالعاصمة البريطانية بأنها   لا تعلق أبدًا على مسائل الحماية الشخصية" في حين لم تعلق شرطة الخيالة الملكية الكندية على هذه المسائلة، إلا أن الخبراء ادعوا أن تكلفة حماية الأمير هاري وزوجته في الخارج يمكن أن تتراوح بين 3 ملايين و 6 ملايين جنيه إسترليني.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسبب شديد الغرابة.. مطعم يرفض حجز عشاء لـ الأمير هاري وزوجته

الأمير هاري ينهي 2019 بصورة مذهلة مع ابنه .. شاهد

مذيع بريطاني شهير يهاجم ميجان ميركل بعد بيانها : قسّمتِ العائلة المالكة

صدمة في القصر الملكي.. هاري وميجان يعتزلان الحياة الأميرية

فيديوجراف| هاري وميجان يتسببان في أزمة ملكية بـ بريطانيا

باراك أوباما يكشف عن خطط هاري المستقبلية بعد تنازله عن حقوقه الملكية

ترشيحاتنا

مصادر حكومية تكشف حقيقة تغيير موعد إجازة 25 يناير

احذر تناول الشاي والقهوة في هذا الوقت تحديدًا

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

ترقبوا الـ 72 ساعة القادمة..الأرصاد: تقلبات وانخفاض في درجات الحرارة والبسوا تقيل .. فيديو

كان حزينا في الزمالك.. محمد صلاح يكشف عن رأيه فى أداء كهربا مع الأهلى

هبوط الدولار فى 8 بنوك..اعرف سعره الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد

كارمن سليمان سفيرة لـ بهية بعد زيارتها مع زوجها .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسباني وسلطة فجل أبيض