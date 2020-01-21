فاتورة تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته بكندا تثير لغط الرأي العام البريطاني

أثيرت حالة من الجدل في الأوساط البريطانية حول الفاتورة السنوية التي تقدر بملايين الدولارات لحراسة الأمير هاري وزوجته ميجان خلال اقامتهم بكندًا، حيث تقوم الشرطة البريطانية بحراستهم بالرغم من تعاقد الزوجين مع شركة حراسة خاصة شهيرة .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" صورت ميجان ميركل وهي تبتسم أثناء سيرها في غابة مع طفلها آرشي وكلبيها بالأمس وسط حراسة مشددة من قبل رجال الأمن البريطانيين وآخر كندي.

واوضحت الصحيفة أن الأمير هاري كان برفقة أثنين من حرسه الخاص الذي تصل مرتباتهم إلى 100 الف .جنيه استرليني سنوايًا، وذلك خلال عودته إلى كندا ليلة أمس

قالت سكوتلاند يارد دائرة الشرطة بالعاصمة البريطانية بأنها لا تعلق أبدًا على مسائل الحماية الشخصية" في حين لم تعلق شرطة الخيالة الملكية الكندية على هذه المسائلة، إلا أن الخبراء ادعوا أن تكلفة حماية الأمير هاري وزوجته في الخارج يمكن أن تتراوح بين 3 ملايين و 6 ملايين جنيه إسترليني.



