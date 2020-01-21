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رياضة

أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:33 م
حسام البدري
حسام البدري
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ريهام بكير - نور عادل

علق الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على المجموعة التي وقع فيها منتخب الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.


ووقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي جاء على رأسها، وإلى جانبه منتخبات الجابون، وأنجولا، وليبيا.


وأوضح "البدري"، أنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات، مشددًا على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي، وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.


مدرب الفراعنة، قال إنه لابد من العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها، مشيرا إلى أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية وأيضا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية وكذلك منتخب أنجولا التي تشارك معظم أنديته المحلية في البطولات الأفريقية علي مستوي الأندية.


البدري أكد أن جهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وستعمل بشكل كبير علي إعداد وتحضير فريقه. 


وأضاف أنه لديه ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع رغبة جميع اعضاء الجهاز الفني في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال لمنتخبنا بإذن الله.

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