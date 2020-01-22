أفضل 5 تابلت تقدر تشتري منهم في 2020.. iPad Pro الأول.. صور

منذ ظهور الهواتف الذكية من فئة الفابلت ذات الشاشة الكبيرة أصبح هناك توه أكثر للتخصص ذاته، بإقتناء أجهزة تابلت أو آيباد من أجل الإستفادة بأكبر حجم شاشة ممكنة بالإضافة لمواصفات جبارة.





إلا أن السوق ممتلىء بالعديد من العلامات والإصدارات المختلفة، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخبارى قائمة بأفضل 5 تابلت فى 2020، بحسب تقييم فون آرينا التقنى.





ونبدأ عرضها فى القائمة التالية :





1- Apple iPad Pro نسخة 11 بوصة و 12.9 بوصة

هو الإصدار الأقوى والأحدث من علامة آبل الأمريكية، والذى يأتى فى نسختين بقياسات شاشة مختلفة حسب الأذواق، مع أحدث معالج من الصانع الأمريكى، وشاشة عالية الدقة مع إمكانية إستخدام قلم آبل.





يأتى Apple iPad Pro شاشة قياس 11 و 12.9 بوصة من نوع IPS LCD، ومعالج Apple A12X Bionic بقوة 2.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.





مع كاميرا أساسية دقة 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مع خاصية التعرف على الوجه Face ID، وبطارية سعة 7812 ميللى أمبير، ويبلغ سعره 880 يورو.





2- Samsung Galaxy Tab S6





هو الأفضل حاليا لدى أجهزة الصانع الكورى الجنوبى الشهير سامسونج، والذى يأتى فى نسختين بنفس المواصفات إلى أن واحدة تتميز عن الأخرى بتقنية إتصال الجيل الخامس 5G.





يأتى Samsung Galaxy Tab S6 بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع Super AMOLED، ومعالج Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 بقوة 2.84 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت.





مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 و 5 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، وبطارية سعة 7040 ميللى أمبير، ويبلغ سعره 600 يورو.





3- Apple iPad 2019





يأتى Apple iPad 2019 بشاشة قياس 7.9 و 10.5 بوصة من نوع IPS LCD، ومعالج Apple A12 Bionic بقوة 2.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعات 64 و 256 جيجابايت .





مع كاميرا أساسية دقة 8 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع قارىء بصمة تقليدى، وبطارية سعة 8134 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، ويعمل بنظام Android 9.0 Pie.





ويبلغ سعر النسخة الكبرى من Apple iPad 2019 حوالى 550 يورو.





4- Samsung Galaxy Tab S4





يأتى Samsung Galaxy Tab S4 بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع Super AMOLED، ومعالج Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 بقوة 2.35 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 64 و 256 جيجابايت.





مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وبطارية سعة 7300 ميللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويبلغ سعره 520 يورو.





5- Amazon Fire HD 10





يأتى Amazon Fire HD 10 بشاشة قياس 10.1 بوصة من نوع IPS LCD، ومعالج Mediatek MT8173 بقوة 2.1 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 2 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 32 و 64 جيجابايت.





مع كاميرا أساسية بدقة 2 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة VGA، وبطارية سعة 3830 ميللى أمبير، ويبلغ سعره 170 يورو.