اللجنة الفنية والقانونية المصرية الخاصة بسد النهضة تصل إلى الخرطوم

وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الفنية والقانونية الخاصة بسد النهضة الأثيوبي.

ومن المقرر أن يلتئم في الخرطوم صباح غد، اجتماع اللجان القانونية والفنية من مصر، السودان، وإثيوبيا، للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومن المقرر أن تُنهي اللجان عملها بعد غد.

واتفقت الدول الثلاث، خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه في كل من السودان ومصر واثيوبيا، الأخير في واشنطن، على الوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف، على أن تقوم اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة بإعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماعاتها بالخرطوم.