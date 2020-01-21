اعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع .. تحذير من هذه البكتريا

أعراض

الالتهاب الرئوي عند الرضع، يشمل العديد من الأعراض والتى تشمل الإحساس بأ

لم في الصدر عند التنفس أو السعال، فضلا عن

الارتباك فضلا عن

السعال الذي قد ينتج البلغم، وغيرها من الأعراض الأخرى التى تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث أن الالتهاب الرئوي

يصيب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلاهما، حيث تمتلئ الأكياس الهوائية بالسائل مما يسبب السعال مع البلغم أو القيح، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى

أعراض

الالتهاب الرئوي عند الرضع.