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مرأة

اعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع .. تحذير من هذه البكتريا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:15 م
اعراض الالتهاب الرئوي
اعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع
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أمينة الدسوقى
أعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع، يشمل العديد من الأعراض والتى تشمل الإحساس بألم في الصدر عند التنفس أو السعال، فضلا عن الارتباك فضلا عن السعال الذي قد ينتج البلغم، وغيرها من الأعراض الأخرى التى تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث أن الالتهاب الرئوي يصيب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلاهما، حيث تمتلئ الأكياس الهوائية بالسائل مما يسبب السعال مع البلغم أو القيح، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع.


تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، وهذا يتوقف على عوامل مثل نوع الجرثومة المسببة للعدوى والصحة العامة، حيث تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

-ألم في الصدر عند التنفس أو السعال
-السعال الذي قد ينتج البلغم
-الإعياء
- الحمى والتعرق والقشعريرة
- الغثيان والقيء أو الإسهال
- ضيق في التنفس


- البكتيريا: السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الجرثومي هو العقدية الرئوية، حيث يمكن أن يحدث هذا النوع من الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسه أو بعد الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا. 

كائنات شبيهة بالبكتيريا( الميكوبلازما)

- الفطريات: هذا النوع من الالتهاب الرئوي هو الأكثر شيوعا في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو ضعف أجهزة المناعة ، وفي الأشخاص الذين استنشقوا جرعات كبيرة من الكائنات الحية مثل الفطريات التي تسببها التربة أو فضلات الطيور وتختلف تبعا للموقع الجغرافي.

- الفيروسات: بعض الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والانفلونزا يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي، فهى الأكثر شيوعا للالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. 

مصدر المعلومات mayoclinic
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