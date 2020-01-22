AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه.. الإفتاء ترد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:01 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
الصلاة على الميت بعد دفنه وحكم صلاة الجنازة عن بٌعد، وماذا تفعل عند فوات بعض التكبيرات؟ أجابت دار الإفتاء عن كل هذه التساؤلات في السطور الآتية:

الصلاة على الميت عن بٌعد . قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء قد اشترطوا في جماعة صلاة الجنازة؛ تتابع الصفوف، وألا تزيد المسافة بين آخر الصفوف وما يتبعها عن 150 ذراعً ا(حوالي 75 مترًا).

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ردًا على سؤال: هل يجوز صلاة الجنازة عن بعد من خلال مكبر صوت؟ أنه لو كان هناك من يريد الصلاة على الجنازة وحيل بينه وبين آخر صفوف جماعة صلاة الجنازة بما يقدر بـ 75 مترًا؛ فإن صلاته عن بٌعد تكون جائزة.

ولفت إلى أنه لو زادت المسافة في هذه الحالة عن 75 مترًا؛ فإن صلاة الجنازة لا تجوز، منوهًا بأن الأمر هنا يختلف عن صلاة الجنازة في الحرم التي قد يصلي عليها من يبعد عنها مسافة أكبر من ذلك؛ وأن السبب في اختلاف الحالتين هو تتابع الصفوف في الحرم.

هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، مشيرًا إلى أنه تشرع الصلاة بعد الدفن لمن كان غائبًا لم يصلَّ عليه، سواء صُلِّي عليه قبل أن يدفن أم لم يُصل عليه.

واستشهد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤالي: ما حكم الصلاة على الميت؟ وما آخر وقت لها؟ بما روى عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ» متفق عليه.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن، وأن الذي لم حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن، مضيفًا أن الذي صلى عليها لا مانع من أن يعيد الصلاة عليها مع المصلين.

عند فوات تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة .. ماذا تفعل؟

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى من سائل يقول "عند فوات تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة.. ماذا أفعل؟".

أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية أن هناك قولين في هذا الأمر؛ البعض يقول بالقضاء بعد انتهاء الإمام بعد الصلاة جائز، والبعض لا يقضى شيئا من ذلك ويسلم مع الإمام، وكلاهما صحيح.

كيفية صلاة الجنازة وحكم من تركها 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وتكون عبارة عن 4 تكبيرات.

وأوضح «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الصلاة على الجنازة»، أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها

صلاة الجنازة.. الأفضل أداؤها في المسجد أم منطقة فضاء؟

هل تجوز الصلاة عن الميت

هل يجوز تكرار الصلاة على الميت؟.. مستشار المفتي يوضح | فيديو

هل التسليم في صلاة الجنازة مثل الفريضة .. الإفتاء توضح | فيديو

هل يجوز إقامة صلاة الجنازة على قبر طفل توفى منذ عام؟

ترشيحاتنا

ظروف قهرية للأهلي والزمالك.. رحيل أزارو ومحسن.. استفسار تركي آل الشيخ

حدث ليلًا.. خالد النبوي مطلوب على جوجل.. وفيروس غامض في الصين.. وتركي آل الشيخ يرسل خطاباً مفاجئاً

قصة الزوجة اللعوب وعشيقها.. الزوج ضبطهما في أحضان بعض على سريره.. تفاصيل

الإفتاء توضح حكم الدفن ليلا

البصل بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22 -1 - 2020

تعطل 8 طائرات عسكرية إسرائيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة