هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه.. الإفتاء ترد





وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ردًا على سؤال: هل يجوز صلاة الجنازة عن بعد من خلال مكبر صوت؟ أنه لو كان هناك من يريد الصلاة على الجنازة وحيل بينه وبين آخر صفوف جماعة صلاة الجنازة بما يقدر بـ 75 مترًا؛ فإن صلاته عن بٌعد تكون جائزة.



ولفت إلى أنه لو زادت المسافة في هذه الحالة عن 75 مترًا؛ فإن صلاة الجنازة لا تجوز، منوهًا بأن الأمر هنا يختلف عن صلاة الجنازة في الحرم التي قد يصلي عليها من يبعد عنها مسافة أكبر من ذلك؛ وأن السبب في اختلاف الحالتين هو تتابع الصفوف في الحرم.



هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه



قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، مشيرًا إلى أنه تشرع الصلاة بعد الدفن لمن كان غائبًا لم يصلَّ عليه، سواء صُلِّي عليه قبل أن يدفن أم لم يُصل عليه.



واستشهد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤالي: ما حكم الصلاة على الميت؟ وما آخر وقت لها؟ بما روى عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ» متفق عليه.



وأوضح أمين لجنة الفتوى أن حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن، وأن الذي لم حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن، مضيفًا أن الذي صلى عليها لا مانع من أن يعيد الصلاة عليها مع المصلين.



عند فوات تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة .. ماذا تفعل؟



ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى من سائل يقول "عند فوات تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة.. ماذا أفعل؟".



أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية أن هناك قولين في هذا الأمر؛ البعض يقول بالقضاء بعد انتهاء الإمام بعد الصلاة جائز، والبعض لا يقضى شيئا من ذلك ويسلم مع الإمام، وكلاهما صحيح.



كيفية صلاة الجنازة وحكم من تركها



قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وتكون عبارة عن 4 تكبيرات.



وأوضح «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الصلاة على الجنازة»، أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.





الصلاة على الميت بعد دفنه وحكم صلاة الجنازة عن بٌعد، وماذا تفعل عند فوات بعض التكبيرات؟ أجابت دار الإفتاء عن كل هذه التساؤلات في السطور الآتية:الصلاة على الميت عن بٌعد . قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء قد اشترطوا في جماعة صلاة الجنازة؛ تتابع الصفوف، وألا تزيد المسافة بين آخر الصفوف وما يتبعها عن 150 ذراعً ا(حوالي 75 مترًا).