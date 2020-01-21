مستقبل وطن ينظم ورشة عمل حول الاستفادة من السوشيال ميديا في كفرالشيخ

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، ورشة عمل حول السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة بمحافظة كفرالشيخ، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.





جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة والدكتور ياسر الجندي، أمين التدريب والتثقيف بكفر الشيخ.





وأكد الدكتور ياسر الجندى أن هذه الورشة تأتي في إطار أنشطة الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن الخاصة بعقد لقاءات تثقيفية حول مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها علي المجتمع ونشر الشائعات وسبل مواجهتها.





وتناول الجندي خلال الندوة مميزات وعيوب السوشيال ميديا و خصائصها كما تناول مواقع التواصل الاجتماعي العامة والمتخصصة وتم تصنيف مستخدمي السوشيال ميديا منها ما هو لغرض التواصل والترفيه ومنها لغرض التسويق والتربح والإظهار والإشهار.



