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حوادث

اخبار الحوادث.. السجناء يعملون ويمارسون الرياضة داخل السجون.. طعن فتاة قاومت سارقيها بالهرم.. ضبط مزرعة بانجو بالأقصر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:21 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:

 

شاهد .. سيارة طائشة تقتل شابا وتصيب مُعلمة بكورنيش النيل بني سويف


لقي عامل  في العقد الثاني من عمره مصرعه وأصيبت مُعلمة، صباح اليوم، إثر اصطدام سيارة "طائشة" بهما بطريق كورنيش النيل  الجديد  بمدينة بني سويف، وألقت قوات الشرطة القبض على قائد السيارة، ونُقلت الجثة والمصابة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

 

عيد الشرطة الـ68.. شاهد أغنية أقسم بالله


أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أغنية بعنوان «أقسم بالله»، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، والتي تبرز الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، والتضحيات التي يقدموها لحماية الوطن والشعب.

 

إحباط ترويج 100 ألف قرص كبتاجون مخدر بشبرا الخيمة


تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع من إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدرة كبتاجون" بحوزة عاطل وفتاة داخل سيارة ملاكي على الطريق الدائري أعلى كوبري بهتيم تم التحفظ على السيارة والمتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

 

تمسكت بحقيبتها فكان عقابها شق بطنها .. التحقيقات في طعن فتاة قاومت سارقيها بالهرم


تمسكت بحقيبتها فكان عقابها شق البطن.. فتاة تسير بالشارع بمنطقة المنشية فوجئت بشابين حاولا خطف حقيبتها وسرقة متعلقاتها إلا إنها رفضت الاستسلام وتركها لهما فتلقت طعنة بالبطن.

 

تحيا مصر.. الداخلية تحتفل بعيدها الـ 68 بأغنية عظيمة بلادي


أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أغنية بعنوان «تحيا مصر عظيمة بلادي»، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، والتي تبرز الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، والتضحيات التي يقدموها لحماية الوطن والشعب.

 

ضبط مزرعة بانجو بجنوب الأقصر


عثر الأهالى بمدينة إسنا جنوب الأقصر على مزرعة نباتات خلف محطة مياه بها 500 شجرة من نبات البانجو المخدر.

 

وفاة طالب بجامعة المنيا إثر أزمة قلبية أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول


شهدت إحدى لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بجامعة المنيا، إصابة الطالب محمد جمال بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، قبيل دخول الامتحان، وتم توقيع الكشف الطبي عليه من الكلية، ولكن توفي على اثرها عقب نقله إلى المستشفى.

 

15 فبراير.. الحكم على شقيق بطرس غالي لاتهامه بتهريب الآثار


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، حجز محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة 15 فبراير للنطق بالحكم.

 

عيد الشرطة الـ 68 .. السجناء يعملون ويتعلمون ويمارسون الرياضة داخل السجون .. فيديو


نشر قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيديو جديد يبرز دور قطاع السجون فى تأهيل السجناء واعلاء قيم حقوق الانسان داخل السجون المصرية، وذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

 

مجلس الدولة: محافظ البنك المركزي له سلطة الإجراءات التأديبية للأعضاء القانونيين


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى أن محافظ البنك المركزى له سلطة الوزير المختص فى تطبيق حكم المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى بما في ذلك اجراءات التأديب .

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