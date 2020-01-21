مجلس الدولة: محافظ البنك المركزي له سلطة الإجراءات التأديبية للأعضاء القانونيين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي ا لفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى أن محافظ البنك المركزى له سلطة الوزير المختص فى تطبيق حكم المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالنسبة لأعضاء الإدا رة القانونية بالبنك المركزى بما في ذلك اجراءات التأديب .

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وأكدت أن المُشرع الدستورى أعطي الاستقلال الكامل للبنك المركز ى، لأهمية وخطورة ما يقوم به من وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة .

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وخص المُشرع مجلس إدارة البنك ا لمركزى بجميع الصلاحيات والسلطا ت فى كافة شئون البنك المركزى، بحسبانه السلطة المنوط بها تحقيق أهداف البنك .

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وبالتالي فإن مجلس إدارة البنك المركزى، بما له من سلطة فى إصد ار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بكافة شئون البنك ، تسرى أيضًا على أعضاء الإدارة القانو نية للبنك المركزى ، ومن بينها الإجراءات التأديبية، مما لا يجوز معه أن تقام الدعوى التأديبية بشأنهم إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل، كما لا يجوز أن تقام هذه الدعوى إلا بناء على طلب الوزير المختص.