قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
كامالا هاريس : ترامب طاغية وربما أترشح للرئاسة مرة أخرى
لأول مرة منذ عامين ..فرحة أطفال في غزة بعد رؤيتهم دجاجة.. فيديو
غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب
رحلة فلكية توثق مشهد نادرا في سماء صحراء رزين | ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا اليوم مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد بحضور مصطفى أبوزهرة عضو مجلس الإدارة، و علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، و محسن صالح وحلمي طولان عضوي اللجنة الفنية بالاتحاد لمناقشة ودعم خطط وبرامج الاتحاد لخلق وتطوير المواهب والكوادر علي مستوي اللاعبين والمدربين والحكام .

ورحب المهندس هاني أبوريدة بالحضور في بداية الاجتماع مؤكدًا على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، وأن الاجتماع يأتي في إطار مناقشات فنية لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره للمهندس هاني أبوريدة ومجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن كرة القدم تمثل أهمية خاصة ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الدعم اللوجستي والفني للاتحاد، وتعاون الجانبين في مشروعات الوزارة المختلفة مثل دوري مراكز الشباب ودوري المدارس.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطط وبرامج التطوير الفني داخل الاتحاد، وآليات اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وفق معايير واضحة.

وبدوره ، قال علاء نبيل إن هناك عمل جاد علي المستوي الفني والتدريبي في ظل دعم مجلس ادارة الاتحاد حيث تم اقامة العديد من رخص التدريب بمختلف درجاتها وأنواعها فضلا عن مشروعات انتقاء المواهب والأكاديميات وكلها سيظهر أثرها في المستقبل القريب .

فيما استعرض حلمي طولان، خلال الاجتماع، المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة الفنية منذ بداية عملها لاختيار الأجهزة الفنية، إلى جانب البرامج الجاري إعدادها لتطوير منظومة كرة القدم على مختلف المستويات.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المهندس هاني أبوريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الذهب

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر السبت 25-10-2025

ترشيحاتنا

اللاعب رمضان صبحي

حوادث المحافظات اليوم| تأجيل محاكمة رمضان صبحى وبنت مبارك وإصابة 13 شخصا في كفر الشيخ

المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليوز شجرة بالوادي الجديد

تفاصيل إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليوز شجرة بالوادي الجديد

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم .. اعرف المستحقين لها وكيفية إخراجها.. حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة..حكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته وتحميل المسؤولية للزوجة؟

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد