شاهد .. سيارة طائشة تقتل شابا وتصيب مُعلمة بكورنيش النيل بني سويف

لقي عامل في العقد الثاني من عمره مصرعه وأصيبت مُعلمة، صباح اليوم، إثر اصطدام سيارة "طائشة" بهما بطريق كورنيش النيل الجديد بمدينة بني سويف، وألقت قوات الشرطة القبض على قائد السيارة، ونُقلت الجثة والمصابة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مسرعة بعمود إنارة بطريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، قبل أن تصطدم بـ2 من المارة، ما أسفر عن مصرع شاب في الحال وإصابة معلمة.

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وانتقلت سيارتي إسعاف إلى مكان الحادث حيث تبين أن المتوفي يدعى " محمود أحمد عبده ٢٠ سنه " 20 سنة، ومقيم بقرية اهوه التابعة لمركز بنى سويف، وإصابة "ناهد حسن عبد العزيز ٦٠سنه مدرسه، مدرسة مصابة باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر.

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ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.



