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منوعات

العثور على طفل اختفى في ظروف غامضة أسفل أرضية غرفة المعيشة.. لن تصدق ما حدث

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في حادث غريب عثر على طفل أختفى في ظروف غامضة بمنزله، على بعد 8 أقدام أسفل أرضية غرفة .معيشه، بعد أن سقط من فتحة فرن مكشوف 


وقالت أم الطفل التي تدعى سيدي ريدي" بانها كانت تغسل الأطباق في مطبخ منزلها الواقع بولاية أوريجون الأمريكية، حين لاحظت أن المنزل كان في غاية الهدوء، ليدفعها هذا الأمر إلى تفقد ابنيها، لتجد ابنها جاكس البالغ من العمر 3 سنوات يجلس بغرفة المعيشة بينما ابنها كولسون البالغ من العمر 10 أشهر مختفي تمامًا عن ساحة المنزل.

   

وحين سألت الأم ابنها الكبير عن مكان أخيه أشار نحو فتحة فرن بعرض 8 انشات موضوع بغرفة المعيشة، والمصول بصهاريج معدنية كبيرة،وفقًا لما ذكرته "mercurynews " صحيفة


وبعد أن علمت الأم بسقوط أبنها من فوهة الفرن شعرت بالذعر والرعب وهرعت بالاتصال بالشرطة ، وحين وصل رجال الشرطة والإطفاء وجدوا أن الاخ الأكبر كان على حق وأن شقيقه الصغير كان انزلق عبر مجرى الصهاريج المعدنية ليسقط تحت ارض المنزل بعمق 8 أقدام.


وعلى الفور ذهب الضباط أسفل المنزل ليصول إلى المجرى الهوائي المربوط بالفرن، ويدفعوا الطفل من فوهة الفرن الموجود بأرضية غرفة المعيشة، ليتم انقاذه بالرغم من إتساخ جسد بالشحوم وتعرضه لبعض الخدوش  .البسيطة


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