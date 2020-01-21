كامل الوزير يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تحالف فايبر مصر وفودافون وأبناء حسن علام لبحث تطبيق النقل الذكي على الطرق ITS، وذلك على هامش مشاركته في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الافريقية بالعاصمة البريطانية لندن والذي يعتبر احد الفعاليات الهامة لقمة افريقيا بريطانيا للاستثمار.





أكد الوزير أن الوزارة تحرص على تنفيذ هذا المشروع لتوفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين. مشيرا إلى أنّ جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ 24 ساعة يوميا وأنّ الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق السريعة، سترصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

كما أنّ نظام النقل الذكي يساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق .