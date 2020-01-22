القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة

- مراحل تطور علاقة الأمير هاري وميجان ماركل منذ أول لقاء





- قرار هاري وميجان التنحي عن مهامهما الملكية أثار ضجة واسعة





- الأمير وزوجته واجها حملة انتقادات بسبب النفقات الباهظة





- أسباب مقاضاة هاري وميجان لصحف بريطانية





مشاكل وخلافات في العائلة المالكة:

أثار إعلان الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" التنحي عن مهامهما الملكية، على أن يقوما بتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ضجة واسعة في الآونة الأخيرة، كما تسبب في أزمة في العائلة المالكة البريطانية، وانتهت هذه الأزمة بموافقة الملكة "إليزابيث الثانية" على قرار حفيدها وزوجته.





الجدير بالذكر أن قرار الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" جاء بعد مرورهما بعام عصيب تعرضا خلاله لانتقادات أكثر من مرة، وشهد كذلك خلافات متعلقة بالخصوصية واتخاذ الزوجين إجراءات قانونية ضد صحف بريطانية، وفي الوقت ذاته أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى وجود خلافات بين الزوجين وبين الأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون".





وسلط تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية الضوء على مراحل تطور علاقة الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" منذ اللقاء الأول وحتى إعلانهما التنحي عن مهامهما الملكية والاستقلال عن العائلة المالكة، كما يتضح فيما يلي:





أول لقاء لـ هاري وميجان:

كشفت "ميجان" خلال مقابلة أجرتها في عام 2017 أنها التقت بالأمير "هاري" للمرة الأولى بالعاصمة البريطانية "لندن" في عام 2016، خلال موعد مُدبر.





وفي نوفمبر عام 2016، أكد قصر "باكنجهام" علاقة "هاري" و"ميجان" بشكل رسمي، وشوهدا بشكل متكرر في مناسبات عديدة.





الخطوبة وحفل الزفاف الملكي:

في نوفمبر 2017، طلب الأمير "هاري" يد "ميجان"، وتم الإعلان رسميًا عن خطوبتهما بعد بضعة أسابيع؛ وفي شهر مايو عام 2018، أقيم حفل زفافهما الأسطوري في قلعة "وندسور"، وحظي الزفاف الملكي باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام على مستوى العالم آنذاك.





وبدأت الشائعات المتعلقة بحمل "ميجان" تظهر عند حضورها حفل زفاف الأميرة "يوجيني" في نفس العام، خاصة وأنها كانت ترتدي معطفًا فضفاضًا؛ وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى تأكد خبر انتظار "هاري" و"ميجان" مولودهما الأول.





وفي السادس من مايو عام 2019، أنجبت "ميجان" طفلها "آرتشي".





انتقادات لـ هاري وميجان بسبب النفقات الباهظة:

أثار الأمير "هاري" وزوجته الجدل بعد أن تبين أن تجديد المسكن الخاص بهما "كوخ فروجمور" قد كلف دافعي الضرائب نحو 2.4 مليون جنيه إسترليني.





وفي صيف عام 2019، واجه الزوجان حملة انتقادات بسبب سفرهما بصورة متكررة على متن طائرات خاصة، حيث قاما بأربع رحلات خلال 11 يومًا، على الرغم من أنهما كانا قد ناقشا المشاكل البيئية قبل فترة وجيزة.





مقاضاة وسائل الإعلام:

في بداية شهر أكتوبر عام 2019، أصدر الأمير "هاري" بيانًا قال فيه إنه وزوجته سيقوما باتخاذ إجراء قانوني ضد صحف بريطانية بسبب نشر رسائل خاصة.





وفي نفس الشهر، قالت "ميجان ماركل" إن أصدقائها البريطانيين نصحوها بعدم الزواج من الأمير "هاري" لأن "الصحافة الصفراء ستدمر حياتها".





وذكرت "ميجان" أثناء ظهورها في فيلم وثائقي أنها لم تكن تعتقد إطلاقًا إن الانضمام للعائلة المالكة سيكون أمرًا سهلًا، لكنها أكدت في الوقت ذاته على أنها، كأم جديدة، تواجه صعوبة في التأقلم مع الحياة في دائرة الضوء.





مشاكل وخلافات في العائلة المالكة البريطانية:

أكد الأمير "هاري" ردًا على سؤال وُجه إليه بشأن حقيقة وجود خلاف بينه وبين شقيقه "ويليام"، على أنه يحب شقيقه حبًا جمًا، لكن هناك اختلاف في الآراء بينهما، وهما "يسيران في مسارات مختلفة".





وفي أعقاب ذلك، تم الإعلان عن أن "هاري" و"ميجان" وطفلهما "آرتشي" سوف يقضون عيد الميلاد برفقة والدة "ميجان" بدلًا من قضائه برفقة الملكة "إليزابيث الثانية" بالمملكة المتحدة.





وفي وقت لاحق، حصل الزوجان على استراحة لمدة 6 أسابيع من واجباتهما الملكية.





إعلان هاري وميجان التنحي عن واجباتهما الملكية:

كشف الزوجان في وقت سابق من الشهر الجاري عن رغبتهما في التنحي عن مهامهما الملكية والاستقلال ماديًا، مع الاستمرار في دعم الملكة بشكل كامل، وكذلك كشفا أنهما ينويان تقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.





وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا، وتبين في وقت لاحق أن هذا الإعلان كان ضد "أوامر الملكة الصارمة"؛ وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية أن الأمير "تشارلز" والأمير "ويليام" علما بشأن هذا القرار قبل 10 دقائق فقط من الإعلان عنه ونشره عبر الصفحة الرسمية لـ"هاري" و"ميجان" على موقع "إنستجرام".





وفي نهاية المطاف وبعد محادثات ومناقشات بين كبار أفراد العائلة المالكة، تم الإعلان عن موافقة ملكة بريطانيا على رغبة "هاري" و"ميجان"؛ وتوجه الأمير إلى كندا لبدء حياته الجديدة مع زوجته وطفله "آرتشي"، البالغ من العمر 8 أشهر.