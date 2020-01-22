رسمياً.. رحيل وليد أزارو نجم الأهلي إلى الاتفاق السعودي

أنهى مسئولو نادى الاتفاق السعودى إجراءات التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى .





وشهدت الأيام الماضية مكثفة من قبل النادي السعودى مع الأهلى للحصول على خدمات وليد أزارو فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية وقدرته على صناعة الفارق مع الاتفاق السعودى خلال الفترة المقبلة .







وبالفعل تم الاتفاق بشكل رسمى بين الأهلى والنادي السعودى بشأن رحيل وليد أزارو إلى الاتفاق على سبيل الإعارة بعد جلسة جمعت سيد عبدالحفيظ وأزارو ووكيله وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة برحيله.



