ميدو: لن أستقيل من تدريب المقاصة

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، مشيرًا إلى أن مسئولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي بسبب سوء النتائج.





وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: "المقاصة يتعرض لظلم تحكيمي رهيب، لو اُستخدمت تقنية الفيديو في الدوري المصري لحصد المقاصة 7 أو 8 نقاط إضافية على الأقل".





وأضاف: "المقاصة كان سيكون في مركز مختلف تماما، حزين لوضعنا في الدوري، لكن جميع متابعي الكرة في مصر يدركون المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق، لكن هناك سوء توفيق من المهاجمين لأننا نهدر عدة فرص".





وأكمل: "نعلم طبيعة الدوري المصري، وادي دجلة استطاع أن يحقق الفوز في آخر مباراتين ليقفز عدة مراكز بالدوري ويستقر النادي على استمرار المدرب تاكيس جونياس رغم اتخاذ قرار بإقالته بعد مروره بسوء نتائج قبلها".





وتابع: "فضَّلت تدريب المقاصة على أندية كبيرة أخرى بسبب اعتقادي وقتها بأنه يتمتع بالهدوء والصبر ويعطي المدربين الفرصة الكاملة، لكن الحقيقة كانت غير ذلك، هناك ضغوط تمارس على المدربين لإجبارها على الرحيل".





وشدد: "ميدو لن يستقيل من منصبه، الجميع يرى المستوى الذي يقدمه الفريق، لكن هناك سوء توفيق يلازمنا، ولن أهرب من الفريق، أنا مقاتل دائما وهذا ما أنقله أيضا للاعبين حيث أطالبهم بضرورة القتال داخل الملعب".





وكشف: "حزين من طلب أحد المسئولين في المقاصة خلال مكالمة هاتفية مع سيد متولي مدير الكرة بعد المباراة أن يعتذر ميدو عن عدم الاستمرار في منصبه، لكني لم أقصر في عملي وكان الرد بأن ميدو لن يتقدم باستقالته".





وواصل: "كنت أتمنى أن يتصل بي اللواء محمد عبدالسلام رئيس المقاصة لإبلاغي بأي قرار يرغب في اتخاذه وتحديد موقفي، ليس لدي مشكلة إذا تمت إقالتي و سأتقبل الأمر، لكني لن أتقدم باستقالتي مهما حدث، لن أهرب أبدًا".



