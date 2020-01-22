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فن

حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ خالد النبوي بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:21 ص
خالد النبوى
خالد النبوى
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سيد احمد
نشر الفنان حمدى الميرغني، صورة للفنان خالد النبوى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حمدي الميرغني، قائلا: "ألف سلامة عليك ويارب الضحكة تدوم علي وشك وربنا يشفيك ويطمن أهلك وحبايبك وجمهورك عليك 🙏 " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

ربنا يشفية - انشاء الله يرجع احسن من الاول 

ويعرض حاليا للنجم خالد النبوى فيلم "يوم وليلة"الذى بدأ  عرضه رسميا "مؤخرًا بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.



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