لا_لاستقاله_تركي_الشيخ يتصدر تويتر بعد خطابه لـ محمود الخطيب

تصدر هاشتاج «#لا_لاستقاله_تركي_الشيخ» الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ساعات من نشر خطاب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية للاهلي.

كان تركي آل الشيخ الذي يتلقى العلاج حاليًا بالخارج، أرسل خطابًا إلى «الخطيب». وقال «آل الشيخ» في خطابه الذي نشر في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء: «لقد تشرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله، لقد تقدمت باستقالتي بتاريخ 25_5_2018، ولم يتم إشعاري رسميًا حتى اللحظة بقبول الاستقالة».

وأضاف: «آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري بأقرب وقت ممكن، متمنيًا للنادي الأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار وسأستمر عاشقًا للنادي ومن جمهوره».