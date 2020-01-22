مصرع 36 شخصا في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

لقي ما لا يقل عن 36 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أعلنت حكومة البلاد مقتل 36 مدنيا وإصابة ثلاثة بجروح في هجوم على قرى في مقاطعة سانماتنجا في شمال البلاد.





وقال وزير الاتصالات ريمي فولجانس دندجينو: "لقد تبلغت حكومة بوركينا فاسو باستياء مقتل 36 مواطنًا في مقاطعة سانماتنجا في أعقاب هجوم إرهابي".





وأضاف: "اقتحمت مجموعة إرهابية مسلحة سوق ناجراوجو وقتلت 32 من مواطنينا هناك، وأحرقت السوق، وخلال انسحابها، قتلت أربعة آخرين في قرية الامو كما أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص".





وأكد أنه في مواجهة هذه "الهجمات المتكررة" ضد السكان، وجهت الحكومة دعوة إلى "تعاون صريح مع قوات الدفاع والأمن وتعزيز التضامن بين المواطنين".





وأقر برلمان بوركينا فاسو بالإجماع قانونا، أمس، الثلاثاء، يسمح بتجنيد متطوعين محليين في محاربة الإرهابيين على أن يحمل هؤلاء "أسلحة خفيفة".





تواجه بوركينا فاسو، هجمات يشنها إرهابيون أوقعت أكثر من 750 قتيلًا فيما نزح 560 ألفًا منذ عام 2015.