AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصرع 36 شخصا في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:52 ص
هجوم إرهابي في بوركينا
هجوم إرهابي في بوركينا فاسو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
لقي ما لا يقل عن 36 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أعلنت حكومة البلاد مقتل 36 مدنيا وإصابة ثلاثة بجروح في هجوم على قرى في مقاطعة سانماتنجا في شمال البلاد.

وقال وزير الاتصالات ريمي فولجانس دندجينو: "لقد تبلغت حكومة بوركينا فاسو باستياء مقتل 36 مواطنًا في مقاطعة سانماتنجا في أعقاب هجوم إرهابي".

وأضاف: "اقتحمت مجموعة إرهابية مسلحة سوق ناجراوجو  وقتلت 32 من مواطنينا هناك، وأحرقت السوق، وخلال انسحابها، قتلت أربعة آخرين في قرية الامو كما أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص".

وأكد أنه في مواجهة هذه "الهجمات المتكررة" ضد السكان، وجهت الحكومة دعوة إلى "تعاون صريح مع قوات الدفاع والأمن وتعزيز التضامن بين المواطنين".

وأقر برلمان بوركينا فاسو بالإجماع قانونا، أمس، الثلاثاء، يسمح بتجنيد متطوعين محليين في محاربة الإرهابيين على أن يحمل هؤلاء "أسلحة خفيفة".

تواجه بوركينا فاسو، هجمات يشنها إرهابيون أوقعت أكثر من 750 قتيلًا فيما نزح 560 ألفًا منذ عام 2015.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 18 إرهابياً لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة شمال بوركينا فاسو

مقتل 18 إرهابيا في مواجهات ببوركينا فاسو

واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لـ بوركينا فاسو

مقتل 14 شخصا في هجوم إرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بروتستانتية شرق بوركينا فاسو

مقتل 80 إرهابيًا خلال هجوم عنيف على مفرزة للجيش في بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

هل يجوز للعاطس في الصلاة قول الحمد لله.. اعرف رأي الأزهر

مدرب الجابون يكشف أسلحته لتجاوز مصر في تصفيات المونديال

فيلم 1917 يحصد 144 مليون دولار حول العالم

طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد | شاهد

لن تتوقعيها.. تعرفي على الفوائد التي يكتسبها الجسم عند وضع زيت الجلسرين

#لا_لاستقاله_تركي_الشيخ يتصدر تويتر بعد خطابه لـ محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا