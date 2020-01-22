مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، 22-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بين يوفنتوس وروما في ربع نهائي كأس إيطاليا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 22-1-2020، في التقرير التالي..





الدوري الإنجليزي الممتاز:





ليستر سيتي X وست هام يونايتد - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.



توتنهام X نورويتش سيتي - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.





مانشستر يونايتد X بيرنلي - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.





كأس إيطاليا:

يوفنتوس X روما - 09:45 مساءً





كأس الرابطة الفرنسية:



