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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:06 ص
يوفنتوس ضد روما
يوفنتوس ضد روما
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الأربعاء، 22-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بين يوفنتوس وروما في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 22-1-2020، في التقرير التالي..

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليستر سيتي X وست هام يونايتد - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

توتنهام X نورويتش سيتي - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.

مانشستر يونايتد X بيرنلي - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.

كأس إيطاليا:
يوفنتوس X روما - 09:45 مساءً

كأس الرابطة الفرنسية:

ستاد ريمس X باريس سان جيرمان  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
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