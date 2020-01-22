مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، 22-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بين يوفنتوس وروما في ربع نهائي كأس إيطاليا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 22-1-2020، في التقرير التالي..
الدوري الإنجليزي الممتاز:
ليستر سيتي X وست هام يونايتد - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
توتنهام X نورويتش سيتي - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
توتنهام X نورويتش سيتي - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
مانشستر يونايتد X بيرنلي - 09:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
كأس إيطاليا:
يوفنتوس X روما - 09:45 مساءً
كأس الرابطة الفرنسية:
ستاد ريمس X باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.