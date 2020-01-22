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مرأة

انتي أحلى من غيره.. زوج يدعم زوجته مريضة السرطان بفوتوسيشن على البحر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:12 ص
زوج يدعم زوجته مريضة
زوج يدعم زوجته مريضة السرطان
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آلاء حسن
السند مصدر رزق لمن حوله ويبقيه حقًا على قيد الحياة، التعافي بالحب والود أقوى بكثير من الأدوية، فمسكنات الروح هي السلام الداخلي الممزوج بالطمأنينة، جمال المرأة ليس مقتصرًا على الشعر، بل بسلامة الروح.

وانتشر فوتوسيشن في الفترة الأخيرة، حاز لقب أفضل فوتوسيشن في عام 2020 بشهاة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفوتوسيشن لزوجة مصابة بالسرطان، وهو ما أدى إلى تساقط شعرها والتأثير على نفسيتها بالسلب، لذلك قرر زوجها وأبناؤها خلق جو مناسب لها ودعمها في رحلتها مع المرض اللعين.

وظل الزوج والأبناء يرددون: "إنتي أحلى من غيره" كثيرًا للزوجة محاربة السرطان، ولم يكتفوا بذلك بل حرصوا على إحاطتها بالأمان والود وأمسك زوجها بيدها ليؤكد لها وجوده بجانبها وأنها ليست بمفردها.

لم يستطع الزوج تحمل آلام زوجته وفقدانها لشعرها، فسعى لخلق جو ملائم أمام البحر بضحكات ولطف وغمر الود الصور وقاموا بمصارحتها ببعض كلمات الغزل التي تثبت أنها جميلة بدونه وداعبتها طفلتها وأكدت لها أنها جميلة.

واجهت الأسرة هذه المحنة بابتسامة مليئة بالألم والصمود إيمانا بأن هذا السرطان ليس بحائط منيعًا يمنعهم عن التماسك، وكانت الأيادي متشابكة مما أضاف الشعور بالاطمأنينة للأم.

لم يأت الزوج بشخص ليقوم بهذا الأمر، بل سعى ليفعل هذا ويظل يردد لها "انتي ست البنات"، "أنتي جميلة"، بضحكات مليئة بالوجع، وصمدت الأسرة وتماسكت لمساندة الزوجة.

لم يفجع الزوج المصري بمرض زوجته ولم يصدمها بمرارة هذا المرض، بل سعى جاهدًا للمحافظة على نفسية زوجته حتى لا تستسلم لهذا المرض اللعين.

انتشر الفوتوسيشن كالنار في الهشيم، ولاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهمرت الرسائل الإيجابية مثل" هتتعافي، انتي أقوى من الظروف، متخافيش إحنا معاكي" .
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