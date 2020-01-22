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اقتصاد

الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي في عدد من المحافظات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (أسيوط – البحر الأحمر – دمياط – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العاشر من رمضان – 15 مايو – العبور – العبور الجديدة – بدر).

 وكلف الجزار، بتقييم أداء المسئولين عن تنفيذ المشروع، طبقًا لمدى الالتزام بالخطط والبرامج الزمنية، مؤكدًا ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة.

 وشدد وزير الإسكان على الالتزام بجودة أعمال التشطيبات، وتنفيذ أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، بالتوازى مع تنفيذ الوحدات، للانتهاء من تنفيذ كامل المشروع فى نفس الوقت، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

 وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:إنه تم  فى محافظة أسيوط الانتهاء من تنفيذ 4896 وحدة، وفي محافظة البحر الأحمر، تم ويجري تنفيذ 2176 وحدة، وفي محافظة دمياط  تم وجارٍ تنفيذ 1216 وحدة، وفي محافظة السويس تم وجارٍ تنفيذ 2832 وحدة، وفي محافظة كفر الشيخ تم وجارٍ تنفيذ 3661 وحدة، وفي محافظة المنوفية جارٍ تنفيذ 3936 وحدة، وفي محافظة بني سويف تم وجارٍ تنفيذ 4260 وحدة، وفى محافظة القليوبية تم وجارٍ تنفيذ 3196 وحدة، وفى محافظة الإسماعيلية تم وجارٍ تنفيذ 240 وحدة.

 

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم فى مدينة العاشر من رمضان، وجارٍ تنفيذ 57160 وحدة، وفى مدينة 15 مايو تم وجارٍ تنفيذ 24888 وحدة، وفى مدينة العبور تم وجارٍ تنفيذ 1864 وحدة، وفى مدينة العبور الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 28752 وحدة، وفى مدينة بدر تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.


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