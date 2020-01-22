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حوادث

سائق يطعن نجل خاله بسبب خلافات عائلية في القليوبية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:39 ص
اسعاف
اسعاف
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إبراهيم الهوارى

مزق سائق جسد نجل خاله بسبب الخلافات العائلية بينهما ببنها تم نقل المصاب الى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتلقى مامور مركز شرطة بنها اشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول " أحمد ع غ  " 34 سنة سائق ومقيم كفر الجزار – دائرة المركز مصاب بجرح نافذ بالبطن من الجهه اليسرى وتم حجزه للعلاج.

وبالإنتقال وسؤال المصاب إتهم نجل عمته أحمد ع ع  وشهرته "أحمد النونو" 34 سنة سائق والسابق إتهامه في عدد 2 قضيه ( إصابه خطأ – ضرب وإحداث عاهه ) بالتعدى عليه وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات عائليه سابقه بينهما.

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وحال تواجدهما على أحد المقاهي بناحية محل إقامتهما حدثت بينهما مشاده كلاميه تطورت لمشاجره قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين "محدثا إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعه والتحفظ عليه وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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