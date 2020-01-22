بدء التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى «مرجان-16»

إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-16" والذى تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ويستمر التدريب لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

يتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية ، وتنظيم معرضًا لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب ، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة ، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلى بالذخيرة الحية بإشتراك جماعات القناصة.





ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة ، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والسعودى بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين ، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحرى المستخدمة على المستوى الإقليمى.





ويشارك فى التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.



