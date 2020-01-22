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أخبار البلد

بدء التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى «مرجان-16»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:36 ص
التدريب البحرى المشترك
التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-16"
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محمد إبراهيم
إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-16" والذى تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ويستمر التدريب لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.
 
يتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية ، وتنظيم معرضًا لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب ، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة ، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلى بالذخيرة الحية بإشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة ، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والسعودى بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين ، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحرى المستخدمة على المستوى الإقليمى.

ويشارك فى التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.

يأتى التدريب "مرجان-16" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.
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