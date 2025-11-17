مجلس الزمالك يوجه الشكر لكل من قدم العزاء في الراحل محمد صبري

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن خالص الشكر والتقدير لجميع المسؤولين في الدولة، ومسؤولي الأندية، ومجالس الإدارات، والأجهزة الفنية، ونجوم الكرة السابقين والحاليين، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق.

وأكد البيان تقدير النادي الكبير لموقف الجماهير وكثير من الرياضيين والعاملين في مختلف المجالات، الذين حضروا مراسم العزاء وقدموا صورة حضارية تعكس قيم الإنسانية والروح الرياضية التي تربط أسرة الرياضة المصرية وأسرة كرة القدم بشكل خاص.

وأشار مجلس الزمالك إلى أن هذه المشاعر الراقية والمواقف النبيلة تعكس حجم محبة الناس للراحل، مؤكدًا امتنان النادي لكل من شارك وساند أسرة محمد صبري في هذا المصاب الأليم.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن النادي سيظل يثمن هذا الموقف المشرف، معربًا عن أمله أن يكون رحيل الكابتن محمد صبري رسالة لتعزيز الروح الرياضية ونشر القيم النبيلة بين الجميع.



