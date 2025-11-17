قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر بالودية الثانية
الفنانة ناني باكية بعد غياب فرص العمل الفني: مش لازم أتذل.. آكل وأشرب منين؟ | خاص
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية
30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025
كانت حامل.. مصرع أم وطفلها في حادث سير ببورسعيد
مؤشرات إيجابية بالزمالك بشأن عودة أرض أكتوبر قريبا وإنهاء الأزمة.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرب إنتهاء الأزمة الخاصة بـ أرض ٦ أكتوبر التي تم سحبها في وقت سابق من نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "مؤشرات إيجابية بقوة في الزمالك بشأن عودة أرض 6 أكتوبر قريبا وإنهاء الأزمة".

في إطار أخر، انتظم الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم على استاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يأتي هذا بعد تماثل كايد للشفاء من الإصابة التي كانت تمنعه من المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية، والتي إصابته في عضلة السمانة. 

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، تحضيرًا للمواجهة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

الاهلي الزمالك ارض ٦اكتوبر احمد حسن القلعه البيضاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

مجلس الأمن

إدارة لمدة عامين.. مقترح أمريكي بشأن غزة على طاولة مجلس الأمن

الرئيس السيسي

حزب الشعب الديمقراطي: الرئيس السيسي وضع يده على مواضع الخلل واستجاب لاستغاثات المرشحين

الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت يتعرض لأزمة صحية.. وطمأنة من نقابة المهن الموسيقية

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

