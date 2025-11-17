ٱدم كايد يعود لتدريبات الزمالك قبل مواجهة زيسكو

انتظم الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم على استاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويأتي هذا بعد تماثل كايد للشفاء من الإصابة التي كانت تمنعه من المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية، والتي إصابته في عضلة السمانة.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية، تحضيرًا للمواجهة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.