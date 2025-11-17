الجزيري يستعيد مكانه الأساسي في الزمالك قبل مواجهة زيسكو

نجح التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، بعد تألقه اللافت في المباريات الأخيرة.

واستعاد الجزيري مستواه بسرعة، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في الإمارات، حيث برز كلاعب مؤثر رغم خسارة الزمالك للبطولة.

وعلى خلفية تألقه، قرر نادي الزمالك التراجع عن فكرة بيع الجزيري أو تسويقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تراجع مستوى اللاعب عدي الدباغ مؤخرًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في مجموعة تضم أيضًا زيسكو الزامبي، كايزر تشيفز، والمصري البورسعيدي.