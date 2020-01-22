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محافظات

فتح مجالات جديدة للاستثمار مع تطوير المناطق الصناعية بأسوان.. تفاصيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية،المجالات المتنوعة للاستثمار سواء فى الثروات التعدينية والمحجرية أو التصنيع الغذائى أو الخدمات والأنشطة التجارية.

وحضر اللقاء اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء ، والمهندس إبراهيم غالى رئيس شعبة صناعة المحاجر ، وسيد أباظة رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت ، بجانب مسئولى ومديرى جمعية المستثمرين والإتحاد العربى لسيدات الأعمال والمنطقة الصناعية والمحاجر ، بالإضافة إلى التخطيط العمرانى ولجنة المشروعات بالمحافظة.

 أكد اللواء أشرف عطية على جدية المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لفتح الباب أمام الإستثمار الجاد فى إمتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة 50 فدانا والتى سيتم ترفيقها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالإحتياطيات الهائلة ولاسيما من الجرانيت والرخام بدلًا من نقله إلى الشمال وتسبب ذلك فى تلف الطرق السريعة.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتوازى مع قيام المحافظة بعرض تصورها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الاتجاه من خلال دراسة إقتصادية كاملة تشمل الإسراع فى إستكمال الطريق الصحراوى الشرقى الدائرى من منطقة العلاقى وحتى خور أبو سبيرة.

وقال إن ذلك يعقبه نقل البلوكات بعد تصنيعها بواسطة النقل النهرى بعد إنشاء ميناء لهذا الغرض بجوار كوبرى أسوان الملجم ليتماشى ذلك مع إستخدام النقل بالسكك الحديدية ، بجانب تفعيل تركيب الموازين عند بوابات الكارته للحد من تحميل كميات كبيرة على سيارات النقل الثقيل.

وشهد الاجتماع طرح العديد من المقترحات والرؤى التى تصب فى صالح الاستثمار على أرض أسوان باعتبارها الباب الملكى على الأسواق الإفريقية.

فتح مجالات جديدة للاستثمار مع تطوير المناطق الصناعية بأسوان.. تفاصيل
فتح مجالات جديدة للاستثمار مع تطوير المناطق الصناعية بأسوان.. تفاصيل
فتح مجالات جديدة للاستثمار مع تطوير المناطق الصناعية بأسوان.. تفاصيل
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