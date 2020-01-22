استخدموا الموبايل.. تعليم القاهرة تلغي امتحانات 5 طلاب بالصف الثالث الإعدادي

أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة عن الغاء امتحان 5 طلاب بالصف الثالث الاعدادي، ذلك عقابا لمحاولتهما الغش عن طريق الموبايل اثناء سير الإمتحان وذلك تمهيدا لاحالة الواقعة للنيابة العامة.





وأكد عطية على إحالة المسئولين للتحقيق، تفعيلا للقرار الخاص باعمال الامتحانات ومكافحة الغش رقم 34 لعام 2018.





و يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الاعدادي) بمدارس محافظة القاهرة ، امتحان مادة الجبر والإحصاء .





ووفقا لجدول المواعيد المعلن من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من المقرر أن يستمر زمن الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .



