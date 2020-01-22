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رياضة

النجم الساحلي يصل القاهرة الجمعة استعدادا لمباراة الأهلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  إن بعثة فريق النجم الساحلي التونسي تصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، وهناك مندوب من النادي سوف يرافق البعثة إلى فندق الإقامة لتذليل أي عقبات، بعد التنسيق الكامل مع مسئولي البعثة فيما يخص ملعب التدريب والإقامة خلال الاتصالات التي جرت معهم خلال الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد يوم 26 يناير الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي والنجم الساحلي في القاهرة بدلا من يوم 24 الذي كان محددا من قبل.

ويستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسي، بعد إنتهاء فترة الراحة التي استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز والتحليق بعيدا في صدارة المسابقة.
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