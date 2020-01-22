النجم الساحلي يصل القاهرة الجمعة استعدادا لمباراة الأهلي

أكد الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن بعثة فريق النجم الساحلي التونسي تصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، وهناك مندوب من النادي سوف يرافق البعثة إلى فندق الإقامة لتذليل أي عقبات، بعد التنسيق الكامل مع مسئولي البعثة فيما يخص ملعب التدريب والإقامة خلال الاتصالات التي جرت معهم خلال الفترة الماضية.





ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد يوم 26 يناير الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي والنجم الساحلي في القاهرة بدلا من يوم 24 الذي كان محددا من قبل.



