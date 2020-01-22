تركيا تقصف 6 قرى في سوريا بـ السلاح الثقيل

أفات وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، بقصف الجيش التركي 6 قرى في عفرين السورية بالسلاح الثقيل، حسبما نقلته "العربية"، في خبر عاجل لها. ويأتي ذلك بعد أيام من قصف الجيش التركي 5 قرى في عفرين بسوريا بالصواريخ والمدافع.





وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بلجوء بلاده إلى "سيناريوهات بديلة" للقضاء على الخطر الذي يهدد أمن بلاده من شمال سوريا.





وفيما يخص الاتفاقيات مع روسيا حول شمال شرق سوريا، قال أكار، إن تركيا تستمر في "الاستفزازات" عن طريق عمليات القصف والهجمات الانتحارية، مؤكدا مع ذلك تواصل الدوريات المشتركة مع القوات الروسية.





وبدأ تدخل تركيا العسكري المباشر في سوريا عام 2016، ووصل ذروته في أكتوبر عام 2019، عندما اجتاحت قواتها وفصائل موالية لها مناطق في شمال شرقي سوريا، من أجل طرد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة خطرًا عليها.