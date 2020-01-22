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علي عطية: معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.9 ومن المتوقع زيادته هذا العام.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:10 م
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
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إبراهيم القادري

قال الدكتور علي عطية مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن استعادة الثقة في الاقتصاد تكون مبنية على عدد من المؤشرات، أهمها معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ في 2019 5.9، مؤكدا أنه من المتوقع زيادته هذا العام والعام المقبل، وهذا بسبب أن مصر انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى قمنا بالبدء فيه في عام 2016 والمتعلق بالاستقرار.

وأضاف عطية مسعود، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه خلال الفترة التي تم فيها برنامج الإصلاح الاقتصادى تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات المؤجلة منذ زمن، كما أنه من نتائج الإصلاح استقرار في سعر الصرف واستقرار في معدلات التضخم واستقرار على المستوى العام للأسعار وأيضا استقرار سوق المال.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي وكيفية العمل على تغيير الهيكل الاقتصادى المصرى، وبالتالي يحدث هناك زيادة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "الإصلاح الهيكلي تتبعه دائما المشاركة الاجتماعية بسبب وجود مجموعة قرارات تمس حياة المواطنين بصورة كبيرة، كما أننا اتخذنا خطوة مهمة ستحدث نقلة في الاستثمار وهي الخارطة الإلكترونية للمناطق الصناعية".

وأكد أن هناك بنودا يعمل عليها الإصلاح الهيكلي، ومنها تحسين بيئة الأعمال ويتطلب تغيير بيئة الأعمال تغير البيئة التشريعية ومنها أيضا تطوير المناطق الصناعية ومنها المناطق اللوجستية والموانئ الجافة.

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