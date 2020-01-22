زى أخويا.. هدى المفتى تكشف عن علاقتها بـ محمد الشرنوبى

كشفت الفنانة هدى المفتى عن علاقتها بالفنان محمد الشرنوبى بعد خوضها أكثر من عمل فنى معه، كان آخرها فيلم "بنات ثانوى".

وقالت هدى: "الناس في الشارع بتسألني عنه، والناس حابة تشوفنا مع بعضنا، وشرنوبي زي أخويا".

وأضافت هدى المفتى خلال لقائها فى "إنيرجى"، أنه سيعرض لها فى الفترة المقبلة فيلم "راس السنة" يوم 5 فبراير القادم.

ويشارك في الفيلم الفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وقالت زهرة رامي إنه طال انتظار الفيلم وتم الإعلان عن موعد عرضه مرارا إلا أن العرض لم يتم، الأمر الذي علقت عليه هدى قائلة: "فيلم نجمه خفيف".

وأضافت: "دوري في بنات ثانوي مختلف تماما وأنا كان عندي طاقة، وده كان الدور المثالي لتفريغ الطاقة الإيجابية في مكان صحيح، معنديش أي موانع في التغيير في شكلي من أجل دور هادف ولو طلبوا مني أتخن ٢٠ كيلو علشان دور هعمل ده".

وعلى الرغم من كونها موديل وعارضة إلا أنها قالت: "انا دخلت مجال المودلينج بالصدفة ومكنتش بخطط له".

وأضافت أن ما يميز فيلم "بنات ثانوي" هو أن شريحة عريضة من الجمهور تستطيع رؤية نفسها في الشخصيات والقصة، مضيفة: "بحب أعمل دور الناس تقدر تشوف نفسها فيا، وأنا لقيت نفسي في الشخصية رضوى في الفيلم".

وتابعت: "دوري في فيلم بنات ثانوي لم يتقابل مع دور الشرنوبي لكن وجودنا في عمل واحد كان مطمني، وأنا قلتله إن وشنا حلو على بعض"، وأوضحت: "لكن أنا مش مع فكرة إن يتربط اسم ممثل بممثل تاني، على الرغم من إنه مفيد وجود اتنين الجمهور بيحب يشوفهم سوا ومفيش مانع لو اشتغلوا مع بعض في وجود ورق كويس، والشخصيات لايقة علينا لكن مش بنعمل سوا من أجل العمل سوا، مش بحب اسمي يتربط بحد، أنا ممثلة طماعة".

وقالت هدى إنها تسعى من خلال أعمالها أن تقدم توعية ما بقضية ما، وتؤمن بأن دور الفن هو تسليط الضوء على المشكلات وليس بالضرورة حلها.

وعن دورها في حكاية "ما تيجي يا مليجي" في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، قالت هدى إن الفن استطاع تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي جدا، وتابعت: "كلنا عندنا احتياجات خاصة لو مش جسدية فهتكون نفسية أو عقلية".