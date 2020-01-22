اجتماع عربي لبحث الصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة الصحة والصحة النباتية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية.

وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين إعداد مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول العربية خاصة من لبنان والمغرب، وذلك لوضع مشروع المسودة في صيغتها النهائية لرفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون هذا الملحق أحد الملاحق التي ستضاف إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

وأضاف "أبو النصر" في تصريحات له على هامش الاجتماع ، أن الاجتماع سيناقش أيضا موضوع تبعية الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة ليعمل تحت مظلة لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والخاصة بمتابعة الدول لإجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومدى التزامها من هذه الإجراءات .

ويهدف الملحق الخاص بتدابير الصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى رغبة الدول الأعضاء في تعزيز وتنسيق التدابير المتعلقة بالصحة والصحة النباتية بين الدول العربية على أساس المعايير والخطوط الاسترشادية والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية والدور الهام الذي تلعبه المنظمات العربية مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .