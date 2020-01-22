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فن

فى عيد ميلاد نسرين إمام.. تعرف على عمرها الحقيقي وسر توقفها عن التمثيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:27 م
نسرين امام
نسرين امام
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أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنان نسرين إمام بعيد ميلادها الـ 33 وهى احدى النجمات اللاتى قدم عدد من الأعمال الفنية ولكنها توقفت عن التمثيل فى 2010.

 

درست في الأكاديمية البحرية في القاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل.

 

بدايتها كانت عندما قدمها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر للعمل في مسلسل حنين وحنان مع الفنان عمر الشريف ومجموعة من الفنانين عام 2007.

 

ثاني أعمالها كان مسلسل قلب ميت مع شريف منير وغادة عادل ومن إخراج مجدي أبو عميرة عام 2008. في نفس العام شاركت في مسلسل جدار القلب مع خيرية أحمد وأحمد زاهر ومن إخراج أحمد صقر ومسلسل أدهم الشرقاوي مع محمد رجب وإخراج باسل الخطيب والذي حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها فيه من مهرجان الإعلام العربي.

 

عام 2009 شاركت في سيت كوم راجل وست ستات الجزء الرابع مع أشرف عبد الباقي ومجموعة من الفنانين ومن إخراج أسد فولادكار.

 

عام 2010 شاركت في مسلسل مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي ومن إخراج سامح عبد العزيز ومسلسل برة الدنيا مع شريف منير وأميرة العايدي ومن إخراج مجدي أبو عميرة وتوقفت عن التمثيل بعدها بسبب حملها. 

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