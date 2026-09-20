رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يحيل مسؤولين في معهد للتحقيق بسبب إصابة طفل بجرح

تقدمت والدة الطالب عمر وليد أحمد، بالصف الثالث الابتدائي بـ معهد سيد طنطاوي الأزهري النموذجي، بشكوى إلى شيخ الأزهر ، بعد تعرض ابنها في المعهد إلى جرح أثناء الدراسة.

اصابة طالب بمعهد أزهري

وقالت والدة الطالب في منشور على فيس بوك: ابني تعرض للدفع من أحد الطلاب أثناء وجوده بالمصلى، فسقط وارتطمت رأسه بأحد الكراسي الخشبية، وأصيب بجرح في الرأس استلزم نقله إلى المستشفى وخياطة الجرح بأربع غرز.

وتابعت : لكن ما آلمنا إلى جانب إصابته هو ما حدث بعدها؛ فبحسب ما شهدناه وما وصل إلينا، لم يتلقَّ ابني الإسعاف الطبي اللازم من إدارة المعهد عقب إصابته ولم يتواجد معه أحد من المسؤولين بالمعهد، وكان بعض أولياء الأمور الموجودين هم من بادروا إلى مساعدته والعناية به والبحث عن رقم هاتفي من الطلاب والاتصال بي.

بدوره، تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الواقعة بنفسه فور ابلاغه بها واطمئن على حالة الطفل وتواصل مع والدته.

كما قرر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إحالة المسؤولين في معهد سيد طنطاوي الأزهري النموذجي للتحقيق في الواقعة.