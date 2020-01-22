مصر للطيران: استئناف رحلات خط درسلدورف بألمانيا خلال الصيف





استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذه الزيارة بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى ، وبخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات فى مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة الى المطارات المصرية من المدن الألمانية .





وأشار وزير الطيران إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة حيث أن هناك تعاونا مشتركا في مختلف المجالات وبخاصة فى مجال صناعة النقل الجوى كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطوراُ كبيرًا على المستوى التجارى والاقتصادى، مضيفًا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر المطارات المصرية وخاصة مطارت الجذب السياحى لدعم وتشجيع السياحة الوافدة.

ومن جانبه أعرب الدكتور سيريل چان نون ،عن سعادته بهذه الزيارة ، وأضاف السفير أن هناك إقبالا كبيرا فى حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر، ويعتبر الشعب الألماني من أكثر الشعوب المحبة للسياحة المصرية على مستوى العالم، حيث تعد مصر مقصدًا سياحيًا جذابًا للسائح الألمانى خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة ، كما أشاد السفير بأهمية المطارات المصرية الجديدة ودورها فى تسهيل وتيسير الوصول للأماكن السياحية والأثرية القريبة منها كما أشاد بقرار وزارة الطيران المدني بإعادة تشغيل خط مصرللطيران القاهرة دوسلدورف وزيادة رحلات القاهرة برلين خلال موسم صيف ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير خلال الموسم الشتوي الحالي ١٩ رحلة أسبوعيا الي ألمانيا ، بواقع رحلتين يوميًا إلى ميونيخ وفرانكفورت و 5 رحلات أسبوعيًا إلى برلين، كما تسيّر شركة «أير كايرو» رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، كحيث اتهد الشركتين اعضاء في تحالف ستار العالمى والذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.