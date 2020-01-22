والد السباح محمد الحسينى: حصول ابنى على لقب الشخصية المؤثرة لم يأت من فراغ .. فيديو

قال والد السباح المصرى محمد الحسينى ، إن نجله بدأ فى شهر يناير الماضى بالسفر لسانت كاترين لمدة 3 أيام وكانت درجة الحرارة وقتها 3 درجات تحت الصفر وكان يصر على توزيع البطاطين بنفسه على المارة كنوع من العطاء اللامتناهى عند ابنه.





وأوضح محمد الحسينى ، خلال استضافته ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الأربعاء ، أن نجله محمد شارك فى العديد من مؤتمرات تعديل الدستور عام 2018 ومن أهمها كان مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة .





وأضاف الحسينى تاج الدين ، إنه يتعامل مع نجله كأنه طفل طبيعى مثله كمثل أخواته بالمنزل ويمنحه دومأ الدعم والثقة بالنفس ، وتنمية قدراته مؤكدأ إلى أن حصول ابنه على لقب الشخصية الأكثر تأثيرأ فى مصر عام 2019 لم يأت من فراغ .





برنامج انبوكس يذاع يوميأ عبر فضائية صدى البلد 2 يقدمه رحمة بحري، ونورا سامي، نوران عطا الله وأحمد فاروق يدور حول موضوعات شبابية ومناقشة القضايا الاجتماعية الأسرية .





وقد خصص برنامج إنبوكس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، ويقدمه الإعلاميون نورا سامي، نوران عطا الله وأحمد فاروق، اليوم الأربعاء عن استضافة السباح محمد الحسينى والذى صنف أكثر شخصية مؤثرة عام 2019 ..