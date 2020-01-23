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تكنولوجيا

Motorola Foldable Razr يظهر أخيرا في هذا الميعاد

الخميس 23/يناير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
قررت شركة موتورولا الصينية أخيرا الكشف عن ميعاد طرح أيقونتها المنتظرة Foldable Razr أخيرًا بعد تأجيله أكثر من مرة، حيث سيظهر فى الأسواق فى 6 فبراير القادم.

وبحسب theverge التقنى، كشفت Motorola عن ميعاد إطلاق الهاتف رسميًا مقابل سعر يبلغ 1500 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 23700 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن Motorola Foldable Razr سيحتوى على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.
 
وللوهلة الأولى ستجد أن التصميم مستوحى من الهاتف الأيقونى Razr V3 الذى صدر فى عام 2004 لموتورولا، ويحتوى razr 2019 على شاشة قياس 6.2 بوصة قابلة للطى من نوع OLED، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين، أما الشاشة الأمامية قياس 2.7 بوصة.

ولعشاق التصوير يأتى Motorola Razr بكاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7،وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، و إمكانية استخدام إضاءة الشاشة كفلاش.

ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 2510 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع TurboPower بقدرة 15 وات، بالإضافة إلى الإتصال اللاسلكى واي فاي وبلوتوث 5.0 وNFC، وسيعمل لهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 9.0 باي.
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