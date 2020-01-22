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أخبار البلد

هالة السعيد: توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:34 م
الدكتورة هالة سعيد
الدكتورة هالة سعيد
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محمود مطاوع

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي  2020 /2021، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة وتعتبر انعكاسًا ملموسًا لها، وتهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي. 

وأضافت أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية الجديدة تمت مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية في المحافظات من خلال بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وقالت: "نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي وجود أية استثمارات غير موزعة، لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات".

ونوّهت إلى أنه روعي توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مثل تكافل وكرامة، في الوقت الذي اهتمت  خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الخمسمائة قرية الأكثر فقرًا، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، حيث استحوذت محافظات أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019 /2020. 

كما راعت الخطة الاستثمارية الجديدة العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات التى يمثل معدل وفيات الأطفال أحد مؤشراتها الرئيسية، وكذا مشكلة مشكلة تكدس الفصول، وتبرز بالأخص فى المرحلة الابتدائية، وتقل فى المرحلة الإعدادية، وتنحسر فى المرحلة الثانوية.

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