فخر صناعة أردوغان.. طائرات بيرقدار المسيرة صيد سهل للجيش الليبي

اعتاد الجيش الوطني الليبي على إسقاط طائرات تركية المسيرة في السماء الليبي، وخاصة من طراز " بيرقدار "، التي وصفها أردوغان بفخر الصناعة التركية.





أظهرت هذه الطائرة فشلها منذ اليوم الأول لها من العمل، خاصة داخل الأراضي الليبية، حيث تبين أنها ضعيفة الأداء، وسهلة الاستهداف.





وكانت تقارير أشارت إلى أن هذه الطائرة ضعيفة الأداء، ومعروفة بكثرة الأعطال، حيث تسببت في تعطيل العديد من العمليات العسكرية التركية، بسبب الأعطال.





وينتج هذا النوع من الطائرات، المعروف باسم بيرقدار ، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلجوق بيرقدار.





وكانت تركيا وقطر وقعتا اتفاقا العام الماضي لشراء هذا الطراز من الطائرات، بالإضافة إلى نشر سرب منها بالقرب من ليبيا التي وقعت بدورها اتفاقا مع تركيا لنشر طائرات بيرقدار.