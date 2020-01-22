بن زايد يتلقى اتصالا من ميركل عن نتائج مؤتمر برلين

تلقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانية أنجيلا ميركل.





وكتب الحساب الرسمي لـ بن زايد على تويتر قائلا: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ناقشنا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية ونتائج " مؤتمر برلين حول ليبيا " وأهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار".





وكانت الإمارات قد شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك بوفد برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد وزير الداخلية.





وكانت الإمارات قد أكدت خلال المؤتمر دعمها الكامل للمسار الليبي.







