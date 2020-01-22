AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بن زايد يتلقى اتصالا من ميركل عن نتائج مؤتمر برلين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تلقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانية أنجيلا ميركل.

وكتب الحساب الرسمي لـ بن زايد على تويتر قائلا: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ناقشنا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية ونتائج " مؤتمر برلين حول ليبيا " وأهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار".

وكانت الإمارات قد شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك بوفد برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد وزير الداخلية.

وكانت الإمارات قد أكدت خلال المؤتمر دعمها الكامل للمسار الليبي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات: الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان يخالف الإجماع الدولي.. وخريطة طريق لاتفاق السلام في جوبا.. ترامب يطرد وزير البحرية دفاعا عن ضابط ارتكب تجاوزات.. أبرز عناوين صحف الإمارات

ميركل تطالب بتحقيق شامل في حادث إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

في اتصال مع ماكرون.. ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز الاستقرار في المنطقة

الرئيس الجزائري يقبل دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

وزير الخارجية الأمريكي يشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.. الأحد

الرئيس السيسى يصل ألمانيا للمشاركة فى قمة مؤتمر برلين عن ليبيا

ترشيحاتنا

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

ماذا قدم محمد صلاح خلال 4 مباريات لعبها أمام ولفرهامبتون

فى عيد ميلادها الـ 33.. شاهد أجمل إطلالات نسرين إمام

مختار نوح يكشف العقل المدبر لعملية اغتيال الشهيد هشام بركات..فيديو

بالأبيض والأسود وجلد النمر.. إليسا تخطف القلوب فى إطلالة جديدة.. شاهد

أحمد المسماري: القوات الجوية تقوم بعمل طلعات استكشافية فوق جميع الأراضي الليبية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور