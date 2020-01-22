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تعليم

دورة مجانية للغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:29 م
الدكتور خالد قدري
الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة
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حسام الفقي
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني دورة مجانية للغة الإنجليزية صرح بذلك الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة واضاف ان الدورة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، كما يجب علي المتقدم أن يتخطى مستوى Pre-intermediate
او أعلى في اختبار تحديد المستوى والذي سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢/١٨، وعلى الطلاب الراغبين في الحضور إحضار أصل وصورة للرقم القومي و كارنيه الكلية وتسليم الأوراق بمبنى (أ)  الدور الثاني بمركز (USSD) بعد إعلان نتيجة الامتحان. 



كما يجب على الطلاب المتقدمين استكمال نموذج التقديم الإلكتروني على الموقع 
https//docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLScmPMqfrfKPFGFDQmXvmzesqMzcK0y9st6PDcnvxkWdgfEZEA/viewform?usp=sf link
وسوف تعلن أسماء المقبولين وجداول الحضور بالكلية؛ علما بأنه سيتم غلق باب التقديم فور اكتمال العدد.
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